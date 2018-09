M6, JEUDI, À 21 H



Mike Horn forme l’acteur et humoriste Arnaud Ducret aux rigueurs d’une expédition pleine d’aventures et de découvertes au cœur des Philippines.

Le grand explorateur professionnel Mike Horn continue de sillonner les continents et les océans à bord de son bateau, le Pangaea. Depuis mai 2016, il se consacre à sa nouvelle expédition Pole- 2Pole, un tour du monde dont l’objectif est de passer par les deux pôles, dans le sens Sud/Nord en bateau, en voiture, à pied, à skis et en kayak. Dans ce nouveau format CapHorn, Mike Horn souhaite faire découvrir, à travers son périple, les populations les plus reculées, les limites de la capacité physique, de l’endurance mentale, le péril des climats extrêmes... Cette semaine, c’est Arnaud Ducret que Mike Horn initie aux rigueurs de…