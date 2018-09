RTS1, MERCREDI À 20 H 15

Lionel et Jean-François ont posé leur radio hyper locale au Montsur-Lausanne, au milieu des oliviers, un lieu qui accueille toute personne souffrant de dépendance à l’alcool et aux drogues dures. Sur les bancs de la caravane, se succèdent échanges et témoignages poignants qui font de cette émission un moment d’immersion unique grâce aux partages courageux des patients et du personnel. ■