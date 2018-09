Cassandre - Mort blanche

RTS1, VENDREDI, À 21 H 20

Une jeune femme de 22 ans, Manon Favre, se réveille en plein milieu de la campagne. Elle ne sait pas où elle est, se relève, fait quelques pas, commence aussitôt à suffoquer et finit par s’écrouler, prise de convulsions. Morte par overdose, déclarera le médecin légiste. Comment une brillante étudiante, sportive et pleine de vie est-elle tombée dans le milieu de la drogue? Pour les commissaires Cassandre et Pascal Roche, cette affaire ressemble fort à un règlement de compte, comme si quelqu’un avait kidnappé la jeune femme… ■