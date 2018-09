Ce héros au sourire si doux

Guy Boley

QUAND DIEU BOXAIT EN AMATEUR

Grasset, 180 pages

Révélé en 2016 par Fils du feu, Guy Boley revient sur les lieux de son enfance, Besançon. «Ville natale de Victor Hugo et des frères Lumière mais aussi, excusez du peu, capitale de l’ancienne Séquanie.» Son père y a passé toute sa vie. «Distance entre le lieu de sa naissance et celui de sa mort: trois étages.» C’est à cette figure admirée, disparue en 1999, qu’il consacre ce second roman, où, en filigrane, transparaît le portrait d’une France populaire largement disparue.

Né en 1926, René Boley a grandi «entre les rails et les wagons», dans un quartier ouvrier qu’il ne quittera jamais. Orphelin de père, il devient forgeron très jeune, partage avec un ami – futur prêtre – une passion pour le théâtre et se met à la boxe, sur…