Châtel-Saint-Denis soutient Les Paccots

Le Conseil général a décidé d’accepter un prêt de 224 000 francs en faveur de la société des remontées mécaniques des Paccots.

MAXIME SCHWEIZER

Ouf de soulagement à la station des Paccots. Les balanciers des pylônes de ses téléskis de la Cierne et de Corbetta pourront être remplacés. Mercredi, le Conseil général de Châtel-Saint-Denis a dit un oui sans équivoque à un prêt sans intérêt de 224 000 francs en faveur du Monte-pente de Corbetta SA (MPC), par 38 voix favorables, 5 non, une abstention et une récusation.

Ce montant servira à des travaux d’urgence (La Gruyère du 30 août). Outre les balanciers, qui ne remplissent plus les prescriptions de sécurité, des enrouleurs pour le téléski de Corbetta doivent également être remis aux normes. Cette enveloppe est toutefois octroyée sous…