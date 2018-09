Christophe Bourdilloud 15e au pied du Mont-Blanc

TRAIL. Le Châtelois Christophe Bourdilloud est arrivé au bout de son effort. Cette semaine, celui qui pratique aussi le ski-alpinisme a terminé l’impressionnant trail le Tot Dret (Tout droit), entre Gressoney-St-Jean (val d’Aoste) et Courmayeur, au pied du Mont-Blanc. Soit 134 km pour un total de 12 000 mètres de dénivelé positif. Le Veveysan a pris le départ mardi à 21 h, et il a fait partie des courageux «finisseurs» à franchir la ligne d’arrivée jeudi. Son chrono de 32 heures 29 minutes le place au deuxième rang seniors II et au 15e rang scratch. Ce trail, inspiré du fameux Tor des Géants, se dispute d’une traite.