Concert avec Chopin, Bellini et Rossini

AULA DE L’UNIVERSITÉ. L’Orchestre des Pays de Savoie est l’invité de la Société des concerts de Fribourg, ce jeudi, à l’aula de l’Université (20 h). Avec la mezzo-soprano Eva Zaïcik et Edoardo Torbianelli (piano-forte), il proposera des œuvres de Chopin: cinq Mélodies pour voix et piano (dont l’accompagnement a été arrangé par Edoardo Torbianelli) Rondo à la Krakowiak, op.14 pour piano et orchestre et Concerto pour piano et orchestre en fa mineur op.21. La soirée comprendra aussi des airs célèbres de Bellini et Rossini. www.concertsfribourg.ch.