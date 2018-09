Déblocages en chaîne au centre

C’est un dossier épineux, embourbé depuis de longues années, qui trouve enfin un épilogue heureux à Fribourg: celui du réaménagement des Grand-Places, entre le centre commercial Fribourg Centre et le NH Hôtel. Hier, en effet, ont été mises à l’enquête cinq procédures en lien avec la requalification de ce secteur, selon la Feuilleofficielle.

Il s’agit de trois permis de construire: deux pour les bâtiments de logements, commerces et bureaux projetés par la société Parvico SA – l’un sur le haut de la route Neuve, l’autre sur l’esplanade Jo-Siffert – et un autre pour le parking souterrain qui reliera ceux des Grand-Places (Manor) et de Fribourg Centre à la Route Neuve. S’ajoutent à cela la demande de permis de construire, par la ville de Fribourg, de la requalification du secteur et une…