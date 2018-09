Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

PROCHAINEMENT OPÉRATIONNEL, le système d’évaluation du personnel de l’Etat s’appellera Perséval (contraction de personnel et d’évaluation). On a échappé à «Onneluation» (si l’on prend la deuxième partie de chaque mot), c’est déjà pas mal quand on apprécie la puissance poétique de «Frifire» pour les pompiers fribourgeois.

LES TEMPS CHANGENT, C’EST COMME ÇA… Des cours sont maintenant organisés pour les personnes âgées qui veulent utiliser sereinement les transports en commun. Première leçon: céder sa place à un plus jeune sans qu’il ait besoin de le demander.

SIXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DES BRASSERIES artisanales de Fribourg, ce week-end, à la place Georges-Python. Dans ce domaine très particulier de la bière et des brasseurs, il ne faut pas confondre artisanal et…