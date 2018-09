Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA TRADITION, c’est bien (surtout en matière culinaire). Mais l’évolution, c’est bien aussi (et ça vaut également en cuisine). Question: verra-t-on un jour une bénichon sans gluten et même, pourquoi pas, une bénichon totalement végane?

L’OBSERVATOIRE DU LOGEMENT et de l’immobilier du canton de Fribourg, qui rassemble quatorze «acteurs privés et publics», s’est transformé cette semaine en une association. Et elle loge où, cette association qui observe le logement? Maison de maître à Gambach? HLM du Schœnberg? Chalet aux Paccots? Eh non, elle est hébergée à la Haute Ecole de gestion, au chemin du Musée, à Fribourg. Un squat dans une école, bravo les observateurs.

UN TUK-TUK (mais oui, ce vélo à trois roues qui plaît tant aux touristes en Thaïlande) sera en fonction…