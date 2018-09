Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

RENOUVELLEMENT AU COMITÉ DU PDC DE LA GRUYÈRE, dont le plus âgé a 37 ans et le plus jeune 26. C’est fou quand on y pense: aucun n’a connu les élus PDC des années 1980, Pierre Dreyer, Rémi Brodard, Marius Cottier, Edouard Gremaud ou Roselyne Crausaz et ils défendent pourtant les mêmes idées.

AU SOMMET DU MOLÉSON, CE WEEK-END, des as de l’équilibre marchent sur des câbles tendus au-dessus de l’abîme.

C’est beau, c’est poétique, c’est philosophique, c’est tout ce que vous voulez jusqu’au moment où… vous prenez conscience qu’il n’y a pas meilleure allégorie de nos petites vies au fil des jours, au-dessus du vide, mystérieusement indemnes…

PAR VOIE D’ANNONCE, LA POLICE CANTONALE – «connectée, performante, responsable», comme elle s’autoproclame – invite les futurs candidats…