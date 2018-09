Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

BULLE dispose donc d’une école (Dardens) minergie, où, pour résumer, les fenêtres ne s’ouvrent pas car il n’est plus question d’aérer durant la récréation, les stores ne se baissent que quand la station météo sur le toit le décide et des élèves sont portés aux limites de la cuisson à la vapeur lorsqu’il fait beau sans qu’il soit possible de s’en offusquer. Ah bon, et pourquoi on ne peut rien dire? Parce que c’est minergie, imbécile, et que dans minergie il y a toutes les lettres pour faire «génie» au scrabble.

PUISQUE LES SYNDICS de milice peinent à rester en poste, faut-il professionnaliser la fonction (avec salaire, LPP, vacances, primes…)?

Cela donnera du travail à des sans-emploi (même si le taux de chômage est bas). Et permettrait aux conseillers en placement…