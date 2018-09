Davantage d’argent pour les projets de 3e génération

La circulation dans les agglomérations doit être améliorée. Le Conseil fédéral a revu vendredi à la hausse son enveloppe pour les projets de la troisième génération. Il demande au Parlement de libérer 1,34 milliard de francs dès 2019. Bonne nouvelle pour Bulle et Fribourg, puisque leurs enveloppes augmentent, de 9,72 millions à 12,12 millions pour la première agglomération et de 33,74 millions à 37,59 millions pour la seconde. La Confédération a aussi décidé de prendre en compte des mesures supplémentaires. Côté romand, elle a repêché une nouvelle route de desserte du terminal pour le transport combiné à Monthey, un pont routier supplémentaire sur le Rhône, à Sion, et le prolongement de la ligne de tram Nations - Grand-Saconnex, à Genève.