Des racines et des ailes

FRANCE3, MERCREDI, À 21 H Passion patrimoine. La route des Grandes Alpes

Partir sur la route des Grandes Alpes, c’est partir pour un voyage de 680 kilomètres, de Thonon-les-Bains, sur le lac Léman, jusqu’à Menton, au bord de la Méditerranée. Cet itinéraire mythique est imaginé à la fin du XIXe siècle par les militaires pour défendre la frontière italienne. Repris vers 1910 par le Touring Club de France, le tracé devient un itinéraire pour faire découvrir les Alpes aux premiers automobilistes.

Philippe Lemonnier est un écrivain-voyageur, il nous emmène à la découverte des endroits les plus intéressants de cette voie de légende. A commencer par les différents cols: le col des Aravis et ses alpages, le mythique col du Galibier et ses cyclistes ou encore le col de l’Izoard.

Juliette Bligny…