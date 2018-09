Echos du Parlement

ACHAT DU SITE BOSCHUNG. Politique foncière. L’Etat va racheter le site Boschung. Le Grand Conseil a approuvé jeudi un crédit de 11,5 millions de francs pour le rachat des bâtiments de l’entreprise Boschung, à Granges-Paccot. La police de sûreté pourrait s’y installer. Le décret a été accepté à l’unanimité des 94 parlementaires présents. Le crédit voté comprend 9,8 millions de francs pour l’achat du terrain et des bâtiments et 1,7 million pour des études et des frais annexes. Jean-François Steiert, directeur de l’Aménagement, de l’environnement et des constructions, a relevé que l’acquisition de ces bâtiments était une occasion à saisir rapidement. «Et cela à un risque presque zéro aux prix actuels.» Leur affectation définitive devra encore être décidée ultérieurement. La police de sûreté…