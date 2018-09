On a l’impression de bien le connaître. Pourtant, on le réduit souvent à l’un des moments de sa carrière: le chanteur des Chaussettes noires, le rocker, aujourd’hui le crooner, l’amoureux fou de cinéma, présentateur rigolo de La dernière séance... Et on se trompe sur sa personnalité. Eddy n’est pas seulement un acteur et un chanteur… Vendredi, à 21 h, sur France3