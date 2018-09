Elle aime s’impliquer, mais pas forcément piloter

Nathalie Tâche préside depuis six ans la Course de côte Châtel-St-Denis-Les Paccots. Elle se livre avant de passer le témoin, entre ses aventures de rallyes et son rôle de présidente.

JONAS RUFFIEUX

«Décrire Nathalie Tâche? Très professionnelle, elle aime le travail bien soigné. Elle est très attentive au bon fonctionnement de la manifestation. Je dirais qu’elle a un caractère bien trempé, mais dans le sens positif du terme, à savoir qu’elle sait ce qu’elle veut, et où elle va.» Cette description méliorative est de Jean-Luc Emch, le président de l’Ecurie des Lions, qui a ses quartiers à Châtel-St-Denis. Le Semsalois côtoie la présidente de l’organisation de la course de côte des Paccots depuis quelques années désormais.

Nathalie Tâche, présidente? Oui, une femme dirige un monde…