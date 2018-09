Entre l’artiste et l’écrivain, une histoire de famille

D’un côté, Camille Claudel, sculptrice géniale et femme libre, mais internée. De l’autre, son frère Paul, écrivain et notable. Pour sa troisième mise en scène, la Fribourgeoise Anne Schwaller s’intéresse à cette célèbre relation, en cherchant l’humanité plus que la légende.

ÉRIC BULLIARD

C’est une histoire familiale, humaine, artistique. Une histoire que l’on croit connaître, mais qui, portée sur le plateau de Nuithonie, dépasse son aura de légende. Dans Claudel(s), qu’elle présente en création du 19 au 30 septembre, la metteure en scène fribourgeoise Anne Schwaller se penche sur les liens qui unissent Camille et Paul Claudel, la sculptrice et son frère écrivain. La femme libre, mais enfermée, et le notable.

Pour remonter aux sources de son intérêt pour cette artiste hors du commun, Anne…