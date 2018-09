Et soudain, Siviriez haussa le ton…

GILLES LIARD

2e LIGUE. Et de un! Siviriez a conquis, samedi soir, son premier succès à domicile de l’exercice, en venant à bout 3-1 d’un Haute-Gruyère qui a perdu son emprise en seconde période. Et si le coup de semonce adressé durant la pause par Angelo Caligiuri avait agi en détonateur? Pas impossible. Dominés préalablement dans l’intensité et dans le jeu, les Glânois ont adopté une attitude plus conquérante, plus énergique aussi, à la reprise. Comme si, outre la volée de bois vert de leur mentor, le thé avait eu des effets régénérateurs dans leurs rangs: «Il y a eu une prise de con scie nce de toute l’équipe, se félicite Angelo Caligiuri. Jusqu’alors, nous avions manqué d’envie. Si nous ne mettons pas cette énergie, cette grinta dans notre jeu, nous ne parvenons pas à nous créer…