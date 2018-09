Fin de saison en bronze pour quatre Sudistes

Sous les couleurs de la COA Fribourg-Romand, les espoirs du SA Bulle ont terminé leur saison d’une belle manière, dimanche, aux championnats de

Suisse Team à Regensdorf (ZH). Associés à Michael Kolly (CA Marly), Charles Devantay et François Ammann ont décroché la médaille de bronze sur 400 m. A noter que le Glânois Charles Devantay a signé le deuxième chrono de la journée en 48’’40.

Du côté féminin, sur 200 m, Coralie Ambrosini et Alizée Rusca se sont également parées de bronze aux côtés de Marine Egger et Anika Krone (du CA Fribourg). Ambrosini a réalisé le meilleur temps de son équipe en 24’’62.