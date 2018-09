Flavie Geinoz née Gremion

NEIRIVUE

Flavie Geinoz s’est endormie paisiblement vendredi dernier au foyer à Villars-sous-Mont. Elle avait 88 ans. La cérémonie du dernier hommage aura lieu mercredi en l’église de Neirivue.

C’est à la ferme de la Boëna, à Enney, qu’elle naquit le 6 juillet 1930, entourée de ses neuf frères et sœurs. Une fois ses écoles terminées, elle trouva un emploi à la chocolaterie de Broc. Chaque jour et avec plaisir, elle s’y rendait à vélo. Par la suite, Flavie fit la connaissance de Louis Geinoz. Quelques années plus tard, trois garçons et une fille naquirent de leur union. Au mois d’avril prochain, Flavie et Louis auraient fêté leurs noces de diamant.

Flavie consacra sa vie entière à sa famille, qu’elle choya de tout son amour. Ses loisirs favoris étaient le jardinage et le soin de ses…