Girard a fait le plus dur au Groupe E Tour

Vainqueur mercredi de la troisième étape à Orsonnens, le Glânois Damien Girard a fait un pas quasi définitif vers la victoire finale du Groupe E Tour. De bon augure avant Morat-Fribourg, son objectif majeur. Du côté féminin, la victoire d’étape est revenue à Maëlle Bays, de Marly.

QUENTIN DOUSSE

Le Groupe E Tour a livré son verdict, mercredi à Orsonnens. Respectivement premier et deuxième de cette troisième étape, Damien Girard et Séverine Combremont (Cheiry) n’ont plus de soucis à se faire: à moins d’une chute ou d’une blessure, ils remporteront le Groupe E Tour, qui se poursuivra à Payerne et se terminera le 12 septembre à Vuadens. Leur avance au classement général est effectivement trop importante pour envisager un improbable renversement. «Puisque le Tour est quasiment gagné, je…