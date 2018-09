Grégory Sugnaux sélectionné pour l’atelier d’artiste Jean Tinguely à Paris

La ville de Fribourg offre une résidence artistique à Grégory Sugnaux. Dès le 1er septembre 2019 et durant une année, l’artiste visuel disposera de l’atelier Jean Tinguely, à la Cité des arts de Paris. Présidé par Laurent Dietrich, le jury a dû départager les dix personnes qui ont répondu à l’appel à candidature de la ville – six en arts visuels, deux en photographie, une en cinéma et une en théâtre. Grégory Sugnaux l’a convaincu pour «ses grandes qualités artistiques, ainsi que sa propension à faire rayonner son travail et sa recherche artistique», souligne le communiqué de la ville. Agé de 39 ans, il avait obtenu en 2016 la résidence artistique de l’Etat de Fribourg à Berlin. Depuis fin 2016, il est cocurateur de l’espace d’art WallRiss à Fribourg.