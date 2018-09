Hip-hop, amour fraternel, racisme et fusillade

David Chariandy

33 TOURS

Zoé, 176 pages

Michael grandit dans un quartier d’immigrés au Canada avec sa mère, née à Trinidad, et son grand frère Francis. Un grand frère cool, beau à faire se retourner les filles, adepte du hip-hop, grand ami de Jelly, DJ de génie. Alors que Francis passe son temps chez un coiffeur qui permet aux jeunes d’essayer leur talent sur des platines, Michael tombe amoureux d’Aisha et leur mère fait des ménages à l’autre bout de la ville en rêvant d’un futur meilleur pour ses garçons, abandonnés par leur père. Mais une fusillade précipite le destin tragique du beau Francis. Dix ans plus tard, Aisha perd son père et accepte l’invitation de Michael à dormir chez lui. 33 tours, du Canadien David Chariandy, est un roman bouleversant sur l’amour fraternel et maternel, et…