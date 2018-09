Idles, le punk-rock anglais à l’âge adulte

Idles



JOY AS AN ACT OF RESISTANCE

Musikvertrieb

Pour avoir – entre autres – provoqué un raz de marée à la piscine du Lignon en février et foutu un grand bordel punk-rock sous le Club Tent du Paléo cet été, les cinq Anglais d’Idles ont gagné le titre de groupe de scène le plus excitant du moment. Quelle énergie, mes aïeux! Et quel bien fou de voir ces cinq dératés s’égosiller jusqu’au dernier souffle, crier une rage profonde contre le Brexit, faire chanter à la foule des hymnes rassembleurs, comme aux plus belles heures des Clash ou de Bérurier Noir.

Après Brutalism l’an dernier, les gars de Bristol reviennent avec Joy as an act of resistance, un manifeste foutraque et jouissif dans ses grandes largeurs. Toujours avec une brutalité sonore palpitante, mais aussi un deuxième degré épatant et…