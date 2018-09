Interpol joue avec les aspérités

Interpol

MARAUDER

Matador Records/Musikvertrieb

L’air de rien, Interpol est en passe de devenir l’un des groupes indés les plus respectés d’Amérique. Avec leur sixième album Marauder, les quatre New-Yorkais poursuivent leur carrière sans déroger à leurs règles d’or: des textes désabusés et une pose nihiliste assumée enrobent des chansons poignards, filles extraconjugales de la new wave anglaise de Cure ou de Joy Division et de la renaissance du rock new-yorkais, sur une ligne qui va du Velvet Underground aux Strokes, en passant naturellement par The Ramones.

Après avoir tourné le dos à son passé glorieux ce printemps, lors d’une tournée nostalgique où le groupe a repris l’intégralité de son premier album Turn on the bright lights, Interpol ajoute du muscle à son rock ténébreux. A l’image…