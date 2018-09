Ivre, il ne voit pas la barrière du train

Vendredi 7 septembre 2018, peu après 21 h, une collision entre un train et une voiture s’est produite à la hauteur du passage à niveau de la Ronclina, non loin du CO2, à La Tour-de-Trême, communique la Police cantonale. Un automobiliste de 42 ans, qui circulait à la rue Pierre-Nicolas-Chenaux en direction du Pâquier, a percuté la barrière et traversé partiellement les voies de chemin de fer, avant d’être heurté par un train qui arrivait du Pâquier.

Légèrement blessé, le conducteur de la voiture a été amené à l’hôpital en ambulance. Un bus de remplacement a transporté les dix à quinze passagers du train jusqu’à Bulle. Les trafics ferroviaire et routier ont été interrompus durant une heure et demie afin de réparer et contrôler l’infrastructure des Transports publics fribourgeois. Un garage a pris en charge la voiture.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances de cet accident. D’après les premiers éléments recueillis, le conducteur de la voiture se trouvait sous l’influence de l’alcool au moment des faits. Son permis a été saisi.