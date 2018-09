Johnny Marr et l’album manquant de The Smiths

Johnny Marr

CALL THE COMET

New Voodoo

Il y a plus de trente ans que The Smiths se sont séparés. Quel coup de vieux! Depuis lors, le chanteur Steven Morrissey n’a cessé d’écrire des bluettes à l’humour citron vert. Et le guitariste Johnny Marr a distillé ses coups de boutoir, d’abord comme mercenaire, puis en son nom propre depuis le mésestimé The messenger en 2013. Cet été, le Mancunien vient de sortir Call the comet, son troisième opus en solo. Une merveille.

L’air de ne pas y toucher, Johnny Marr signe – enfin – l’album manquant de la discographie des Smiths. La mélodie faussement gentillette de Hi hello rappelle Girlfriend I know, la guitare acoustique de New dominions évoque le souvenir de Bigmouth strikes again. Très loin de sa timidité d’antan, l’homme chante, et plutôt bien.…