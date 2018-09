L’aube d’une ère où l’élec tro vacille

Actif depuis 1993, Low vient de sortir son album le plus ambitieux, peut-être le disque le plus bouleversant et le plus novateur de l’année 2018.

CHRISTOPHE DUTOIT

À la première écoute de Quorum, l’ouverture du nouvel album de Low, on s’est demandé si les écouteurs n’avaient pas un problème, si ce grésillement ne provenait pas du câble. Comme les premiers auditeurs de la distorsion de Jimi Hendrix sur Hey Joe, on n’a pas bien compris ce qui se passait…

C’est peu dire que Low n’avait jamais poussé aussi loin ses errances dans des territoires inexplorés. Formé il y a vingt-cinq ans dans le Minnesota, le groupe a certes connu sa petite heure de gloire en 2005, lorsqu’une de ses chansons – notamment – sert de bande-son à une pub pour Gap. Il a surtout été l’une des têtes de proue du…