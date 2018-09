L’Union timbrologique fribourgeoise fête ses 125 ans

BELFAUX. L’association des collectionneurs de timbres et des philatélistes à but non lucratif, l’Union timbrologique fribourgeoise, a été fondée en 1893. Pour célébrer son 125e anniversaire, ses quelque cinquante membres organisent une grande bourse aux timbres, aux cartes postales et aux monnaies, samedi au restaurant L’Escale à Givisiez. De 9 h à 16 h, une exposition philatélique et de cartes postales sera également présentée. Avec toute une série de collections en lien avec le patrimoine fribourgeois: chapelles, transport par mulet, toits de bardeaux et ville de Fribourg au début du siècle.