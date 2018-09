La botoye dè viye pràma

Deché-delé

La gradalâye dè frete ke no j’an chti’an no rapalè le tin di bochè! Chovinyidè-vo dè totè lè pomè, pre, prunô è grétè, ke pachâvan ou bochè po fére la gota. L’è pachâ on bokon dè mouda, n’in bêvon min ou dzoua d’ora.

Portan, irè pâ rin, kan l’alanbike a Louis Vial pachâvè intye-no, no l’i dejan le «diâbyo». Ti lè payjan l’avan na pechinta réjêrva dè gota chu lè taréchè. I dejan k’irè po chonyi lè bithè… poutithre. Chin ke vo konto vouè, l’è pâ de l’invinhyon. Kotyè pâ chu la Konbê, i konyecho di payjan ke tinyon on grô è bi bin, i châvon la fére,la gota. Ouna dzouna fiye, k’irè vinyête travayi vêr-là, du delé de la Charna, kortijâvè on dzouno de la kotse. Chè chon maryâ è on premi bouébo l’è vinyê ou mondo. Drê apri, to dzoyà, le dzouno l’è vinyê lou j’anonhyi chon bouneu. Po…