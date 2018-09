La chasse est ouverte

FAUNE. La saison de la chasse 2018-2019 débute samedi et se terminera le 15 février. Une nouvelle méthode de chasse du chamois, ainsi que de nouvelles périodes de chasse du cerf sont introduites cette année, précise le communiqué du Service des forêts et de la faune. «A la suite de l’augmentation des dégâts causés par les sangliers dans les cultures agricoles depuis le début de l’année, des dispositions ont été prises pour la chasse en montagne (photo).» Une chasse du sanglier depuis des miradors est aussi organisée dans les réserves de la rive sud du lac de Neuchâtel et dans la réserve du lac de la Gruyère.