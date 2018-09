La course de côte, pour la 38e fois

Ce week-end, les voitures vrombiront pour la 38e fois dans la montée des Paccots, à l’occasion de la course de côte automobile. Et c’est peu dire que le succès est une nouvelle fois au rendez-vous, puisque le comité d’organisation a dû refuser du monde. «Nous ne pouvons accueillir plus de 150 pilotes, nos infrastructures ne le permettent pas», explique la présidente Nathalie Tâche. «Avec les quelques abandons mécaniques dus à la dernière journée de course de côte, j’attends un peu plus de 140 pilotes au départ.»

Samedi auront lieu les différentes manches d’essai, avant que les choses sérieuses ne commencent le dimanche, dès 10 h 35 pour la catégorie régionale, 10 h 45 pour les nationales, et ce jusqu’à 16 h environ.

Le parcours, au départ de Châtel-St-Denis, mesure 2580 mètres de long…