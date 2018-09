Rendez-vous très populaire, la Course en forêt de Romont s’étendra sur les sentiers de la Montagnede-Lussy, dimanche matin. Les premières catégories s’élanceront dès 9 h 15. La course principale est, elle, prévue à 10 h. Elle propose un parcours de 14,7 km, en grande partie sur des sentiers forestiers. En 2017, Tolossa Chengere et Regula Zahno s’était imposés. Si plus de 400 coureurs étaient déjà annoncés hier, à noter qu’il est encore possible de s’inscrire sur place.