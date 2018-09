La danse pour observer notre monde

Près de dix ans après un premier passage à Nuithonie, le collectif lyonnais Pockemon Crew ouvre la saison d’Equilibre, à Fribourg, vendredi et samedi (20 h). Son spectacle Hashtag 2.0 porte un regard ironique sur notre société qui like et share à tout va. Créé en 1999 par Riyad Fghani, Pockemon Crew réunit des danseurs qui ont remporté à plusieurs reprises des championnats du monde de break dance et font aujourd’hui figure de référence du hip-hop. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.equilibre-nuithonie.ch.