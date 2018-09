La Malice lance sa seconde saison

Solfasirc ouvre ce dimanche la deuxième saison jeune public du Théâtre La Malice. Cette compagnie fran- çaise donnera à l’Hôtel de Ville de Bulle des airs de cirque: sur le plateau, Biel Rossello et Antoine Dagallier sont à la fois musiciens, jongleurs, clowns… Conseillé dès 5 ans, Le dékoncert met en scène Hippolyte, musicien star, et Gérard, son plus fidèle fan. Qui est aussi son assistant, tellement empressé que la catastrophe n’est pas loin… Sauf que le brave Gérard se révèle plus efficace et plus doué qu’il n’y paraît.

Créée il y a une douzaine d’années, la compagnie Solfasirc est née de la volonté de plusieurs artistes de mêler leurs disciplines. Ils ont proposé des spectacles aussi bien dans la rue que sous leur chapiteau ou dans des théâtres. Le dékoncert a reçu en 2017 le prix…