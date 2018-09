Le débrief en 2e ligue inte

La Tour/Le Pâquier - Farvagny 2-2 (2-1)

Buts: 15e Reynaud (0-1), 20e (1-1 sur autogoal), 38e Islami (2-1), 86e Charrière (2-2 sur penalty). La Tour/Le Pâquier: Veiga; Asaj, Rasiti, Islami, Jaquet; Monteiro (71e Da Silva), Grilo, Pasquier, Meyer (72e Lauzier); Morina (84e Chatagny); Moura (79e Schenkel).

Coentraîneurs: Thierry Bally et Csaba Vigh.

LE MATCH. Les Tourains restaient sur deux défaites. Alors ce 2-2 obtenu mercredi face à Farvagny/Ogoz, une formation qui devrait jouer le haut du classement, est un assez bon point sur le plan comptable. Reste qu’il laisse quand même des regrets au coentraîneur Thierry Bally. «On fait un peu tout à moitié… L’équipe était plutôt bien, mais on a manqué de constance et de conviction. Au moins, on a mis fin à la spirale négative. Mais il faut…