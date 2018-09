Le débrief en 2e ligue

La Roche/Pont-la-V. - Piamont 2-3 (2-3) Buts: 9e Brülhart (0-1), 13e Marro (1-1), 19e Ryser (0-3), 35e Waeber (1-3), 37e Richoz (2-3).

LE MATCH. Deuxième match en 2e ligue et deuxième défaite pour La Roche/Pont-la-Ville face à Piamont (2-3). Frustrant, car les néopromus ont été frappés de malchance vendredi. «Nous avons dû revoir l’entier de notre organisation dix minutes avant le coup d’envoi, livre l’entraîneur Samuel Clément. Notre capitaine Julien Brodard a ressenti une vive douleur à la cuisse et n’a pas pu prendre part à la rencontre.» L’équipe a mis du temps à trouver ses repères et Piamont en a profité pour mener 3-0 après 19 minutes. «Ryser est impliqué sur les trois buts de son équipe. Nous avons été pris à froid.»

Malgré cette mauvaise entame, les Rochois ont trouvé les…