Le débrief en 2e ligue

Haute-Gruyère - Morat 2-2 (1-1)

Buts: 31e Sulkoski (0-1), 39e Fazlija (1-1), 77e Savary (2-1), 92e Iacazzi (2-2).

LE MATCH. Haute-Gruyère a encore perdu des points dans les arrêts de jeu samedi soir. Après Sarine-Ouest en ouverture de championnat, c’est Morat qui a chamboulé l’issue de la partie à la 92e. «C’est frustrant, car ce goal vient de nulle part. C’est un centre qui se transforme en tir, déplore Marco Galhardo, l’entraîneur des Gruériens. Nous aurions pu tuer le match. Mais nous ne l’avons pas fait et ça nous coûte la victoire. Nous avons aussi baissé en intensité après notre second but. Mon équipe est jeune et manque d’expérience. Elle n’arrive pas encore à gérer ses temps faibles. Mais ce n’est pas l’unique explication à cette égalisation tardive.»

Avec deux unités en plus,…