Le temps et le rire absurde

Le Théâtre des Osses ouvre sa saison avec Variations sur un temps, de David Ives.

GIVISIEZ. Pour la première fois, le Magnifique Théâtre propose une création sur les planches du Théâtre des Osses, à Givisiez. Dès samedi et jusqu’au 21 octobre, sont prévues douze représentations de Variations sur un temps, en ouverture de la saison du Centre dramatique fribourgeois. Une coproduction qui semble naturelle, tant les univers des deux compagnies trouvent des points de jonction. Dans l’intérêt porté au texte, par exemple, ou, ici, dans l’humour teinté d’absurde. Ecrites par l’Américain David Ives (né en 1950), les cinq courtes pièces de Variations sur un temps apparaissent en effet comme des héritières du genre rendu célèbre par Ionesco et Beckett. Derrière le rire et la légèreté, l’auteur de…