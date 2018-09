Le titre fribourgeois se joue dimanche à Drognens

Une semaine après la Course de côte Châtel-Saint-Denis-Les Paccots (lire ci-contre), le championnat fribourgeois se jouera dimanche à Drognens, lors du traditionnel slalom qui conclut la saison en terres fribourgeoises. «Officiellement, il n’est plus le Slalom de clôture, car un autre slalom a lieu à Ambri plus tard dans la saison», précise Jonas Magnin, président de l’Ecurie Sporting, organisatrice indirecte de la manifestation, puisque celle-ci est chapeautée par l’Association des courses automobiles de Fribourg. Un président d’ailleurs en course pour le titre national, lui qui mène au classement intermédiaire, devant Hervé Villoz et Dylan Zanni, tous deux membres du Gruyère Racing Team. «La première place finale se jouera entre Hervé et moi, Dylan ayant un peu trop de retard», précise…