Les Baumgartner en exposition chez J.-J. Hofstetter

La nouvelle exposition de l’atelier-galerie J.-J. Hofstetter, à Fribourg (rue des Epouses 18) présente des dessins de René Agass Baumgartner. Ce graveur et dessinateur, né dans le canton de Berne, a fait partie du groupe fribourgeois Mouvement. Il est décédé en 2011 à Chicago, ville de son épouse Pamela Macsai-Baumgartner. Peintre et dessinatrice, elle expose à ses côtés pour l’occasion. Seront également présentées des œuvres de la céramiste française Christine Fabre. L’exposition est à découvrir jusqu’au 6 octobre, les jeudis et vendredis de 14 h à 18 h 30, les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Vernissage ce vendredi, dès 18 h. www.galerie-hofstetter.ch.