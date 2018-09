Plus de peur que de mal du côté de Châtel-Saint-Denis. Les deux filles de 9 et 4 ans, qui se trouvaient dans la voiture heurtée par le train, ont subi de légères blessures et sont de retour à la maison, selon une source de la famille. L’automobiliste de 32 ans est, lui, toujours hospitalisé. Son pronostic vital n’est pas engagé.