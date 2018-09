Les pavillons du CO bientôt démolis

L’événement était attendu depuis des lustres: annoncée par la Feuille officielle d’hier, la démolition des pavillons du CO de la Gruyère, à Bulle, interviendra cet automne. En lieu et place, des équipements sportifs retrouveront, dès la rentrée 2019, l’espace qu’ils avaient cédé aux pavillons durant l’agrandissement du Collège du Sud, au début des années 2010. Le programme prévoit un terrain de foot, deux terrains multisports, une piste d’athlétisme et une autre de saut en longueur, enfin – surtout! – une aire pour le lancer du boulet. Le devis estimatif approche 750 000 francs. Directeur du CO de Bulle, Laurent Comte se dit soulagé de retrouver une école de 600 élèves (contre près de mille l’an dernier). Un retour à la normale qu’a permis l’ouverture récente du CO de Riaz. Depuis la fin…