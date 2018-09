Les Planches, un point central

Près de vingt-sept ans après sa dernière révision, le Plan d’aménagement local (PAL) de Villaz-Saint-Pierre va subir un lifting. Jeudi soir lors de la séance d’information à la population, le Conseil communal et Alain Renaud, urbaniste du bureau Archam, ont présenté les points essentiels du remaniement.

Le plus grand développement concerne Les Planches qui se situent à proximité de la gare et des commerces. «Deux zones de moyenne densité viendront se greffer à ce quartier, explique Alain Renaud. Et une zone d’intérêt général passera en zone village.» A noter que le secteur fera l’objet d’un Plan d’aménagement de détail (PAD) qui sera établi dans le courant de l’année prochaine.

«Développer un aspect social»

Près de 18 000 m2 ont été dézonés pour permettre les modifications de cette zone.…