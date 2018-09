Les régionaux bouclent la saison avec trois top 10 à Lugano

VTT

C’est dimanche à Lugano que s’est disputée la huitième et dernière manche de la Coupe de Suisse. Dans la course U23, Arnaud Hertling (Corpataux) et Léo L’Homme (Vuadens) ont terminé au 7e et 10e rang. Les coéquipiers du Team BMC Fribourg ont concédé respectivement 2’00 et 2’52 au vainqueur tessinois Filippo Colombo (1 h 18’49). Egalement en course, Quentin Richard (Ursy) a fermé la marche en 32e position. Autre régionale en lice au Tessin, Charline Fragnière. La Vuadensoise de 19 ans a réalisé le neuvième chrono féminin (1 h 44’56, à plus de 11 minutes de la tête), se classant quatrième dans la hiérarchie U23.