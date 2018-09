SAMEDI

Automobilisme. Slalom de Drognens, sur la place d’armes, essais dès 7 h 30, courses pour LOCaux dès 13 h 15.

VTT. VTT-24, course de 24 heures en solo ou en relais, Château-d’Œx, départ à 12 h. Courses enfants à 10 h 30 et 14 h.

DIMANCHE

Trail. Préalpes Trail du Mouret, départ et arrivée au centre sportif du Mouret, départ à 7 h 30 (46 km), 8 h 30 (34 km) et 9 h (20 km).

Baseball. Première journée des play-off, terrain de Bouleyres à Bulle, match à 11 h (Red Sox-Tigers Genève) et 14 h.

Automobilisme. Slalom de Drognens, sur la place d’armes, essais dès 7 h 30, courses pour NATionaux dès 13 h 15.