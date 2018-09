Même sans but, deux vainqueurs

Incapables de se départager, Siviriez et Gumefens/Sorens se sont contentés du point du nul (0-0) au terme d’un match gâché par l’état du terrain. Glânois et Gruériens restent ainsi dans leur objectif.

QUENTIN DOUSSE

Le championnat n’est vieux que de sept journées et, déjà, chaque point s’arrache autant qu’il s’apprécie. Et ce à toutes les altitudes du classement. Le duel de samedi entre Siviriez et Gumefens/Sorens en a été la parfaite illustration. Vierge de but (0-0), le derby «glâno-gruérien» a néanmoins fait deux vainqueurs. Le «bon point du nul» (dixit les deux coaches) offre à Gumefens/ Sorens la place de coleader de 2e ligue, à égalité avec Piamont, tandis qu’il permet à Siviriez de poursuivre son opération maintien.

Qu’on le dise d’emblée: la rencontre de samedi n’a pas atteint…