Magnin et sa japonaise s’offrent le titre cantonal

Le Slalom de Drognens a réuni presque 300 pilotes ce week-end. Il a conclu le championnat fribourgeois avec comme nouveau champion Jonas Magnin, qui devance les deux Gruériens Hervé Villoz et Dylan Zanni.

KARINE ALLEMANN

Cette drôle de course a toujours la cote. Dimanche, sous le soleil, mais face aux bourrasques d’un vent tempétueux, 150 pilotes nationaux ont pris part au Slalom de Drognens. Ils étaient tout autant la veille, pour les courses des catégories locales. Un slalom version bipartite, avec une première portion qui s’apparente à une course de côte et une deuxième beaucoup plus technique, entre les cônes de la place d’armes. Le meilleur chrono a été signé par le Bernois Marcel Maurer et sa Renault Formule en 1’51’’377.

Dimanche, le slalom mettait surtout fin à la saison…