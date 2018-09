Marie Kolly lance sa saison avec une 4e place

PATINAGE ARTISTIQUE

Première compétition et premiers enseignements pour Marie Kolly. La patineuse d’Hauteville s’est classée quatrième à la Dreitannen Cup, à Olten. «Samedi, j’ai réalisé un programme court non sans erreur, mais visiblement il a beaucoup plu, puisqu’il m’a rapporté suffisamment de points pour me classer quatrième sur 11 participantes dans la catégorie élites. J’ai pu garder cette place le dimanche après le programme long. Avec mon coach, nous sommes très contents de cette performance et des 104,34 points obtenus. Les éléments moins bien exécutés peuvent facilement être améliorés pour ma prochaine compétition.»